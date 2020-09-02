Ağrı'da karantina kurallarına uymayanlara ceza kesildi

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı tespit edilen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira para cezası kesildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kent genelinde jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 127 kişilik ekip tarafından, restoran, çay bahçeleri, kafe, pazar yerleri ile düğün salonları ve diğer toplu yaşam alanlarında koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği ve vatandaşların, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarıldığı belirtildi.

Devamında Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin takibi için 220 personelin katılımıyla yapılan başka bir denetimde de karantinada olması gereken 15 kişinin evinde bulunmadığı tespit edilirken, karantina kuralını ihlal eden kişilere toplam 47 bin 250 lira para cezasının uygulandığı kaydedildi.