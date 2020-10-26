Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Korona virüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Ağrı kent merkezinde Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 208 personelin katılımıyla 447 iş yerinin denetlendiği bildirildi. Açıklamada emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 264 personelle 65 ticari taksi ile 132 toplu taşıma aracının denetlendiği, denetlemeler sırasında yolculara korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.