İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye daha toplam 15 bin 750 lira ceza kesildiValilikten yapılan açıklamada 121 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 478 mekan ve iş yerinde kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye daha toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi


Valilikten yapılan açıklamada 121 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 478 mekan ve iş yerinde kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.


Öte yandan Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin de 95 ticari taksi ile 148 toplu ulaşım aracını denetleyerek salgınla ilgili uyarılarda bulunduğu kaydedilirken pozitif ve temaslı kişilere yönelik 255 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.