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Ağrı'da karantina kurallarını ihlal edenlere taviz yok

Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.


Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 328 personelin katılımıyla 900 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 180 ticari taksi ile 322 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 457 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira paza cezası kesildiği ifade edildi.

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