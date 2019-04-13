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Ağrı'da kardelenler açmaya başladı

Ağrı’da İlkbahar mevsiminin gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.

Ağrı'da İlkbahar mevsiminin gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.


Uzun bir kış atlatan Ağrı'da yüksek kesimlerde kış etkisini sürdürürken, diğer taraftan da baharın müjdecisi olan kar çiçekleri yüzünü göstermeye başladı. Soğuk havaların etkisini yitirdiği bugünlerde Ağrı'da bahar havası esmeye başladı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kendini dışarı atan vatandaşlar, açan kardelenleri görünce, fotoğraf çektirdi. Kar beyazına meydan okuyan rengi, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran kardelenler, geç de olsa bu yıl yüzlerini gösterdi. Kardelenlerin çıkmaya başlamasıyla kış mevsiminin bittiğini hissettiğini söyleyen Ramazan Demir, bu sene kardelenleri geç de olsa görebildiğine sevindiklerini söyledi. Demir, ‘'Memleketimizde uzun bir kış geçirdikten sonra karlar erimeye başladı. Baharın ilk aylarında tepelerde ve yaylalarda kardelenler açmaya başladı. Bizde arkadaşlarla daha yakından görmeye ve toplamaya geldik. Gerçeği toplayınca dalından kopardığımız zaman hemen solmaya başlıyor bu çiçek. Çocukluktan beri bizde bir tutkudur bu. Bu şekilde karlar eriyince genelde her sene bu vakitlerde çıkıp geliyoruz'' dedi.


Deniz seviyesinden bin 640 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yer alan Ağrı'da, ilkbahar ve kış, aynı anda yaşanıyor.

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