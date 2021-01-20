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Ağrı'da kartpostallık manzaralar

Ağrı’da yoğun kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ağrı'da yoğun kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.


Ağrı'da yoğun kar yağışı şehir merkezine ayrı bir güzellik kattı. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar örtüsünün kapladığı ağaçlar ve evlerin görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Vatandaşlar cep telefonları ile bu güzel anları ölümsüzleştirdi. Hayvanların kar ile olan görüntüleri ise tatlı ama zorlu mücadelelerini gözler önüne serdi.


Öte yandan bazı vatandaşlar, küreklerle kapılarının önünü temizledi. Ağrı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.

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