İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Ağrı’nın Tutak ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 42 yaşındaki zihinsel engelli Işık Y.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 42 yaşındaki zihinsel engelli Işık Y., AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.


Dün sabah saatlerinde evden çıkan ve geri dönmeyen Işık Y.'den haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.


Gelen ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, zihinsel engelli olan Işık Y.'nin bulunması için çalışma başlattı. 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi, aramalarını Yukarı Köşk köyü çevresinde yoğunlaştırdı.


Uzun süren çalışmaların ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda Işık Y.'yi bulan ekipler, sağlık kontrolünden geçirilmesi için kadını İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.