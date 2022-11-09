Ağrı'da kazada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu alev almasıyla 7 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işık'ın yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Cenazelerden ve yakınlarından alınan DNA örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesiyle kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunan 7 vatandaşın cenazeleri DNA tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edilmeye başlarken, Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da hastaneye geldi.