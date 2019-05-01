Ağrı'da Kemal Sunal'ın 75. doğum günü anısına konser

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Kulübü Öğrenci topluluğu, Kemal Sunal'ın 75. doğum yılı anısına konser düzenledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2018 - 2019 yılı “Öğrenci Kulüpleri Hibe Destek Programı” kapsamında yapılan proje yarışmasında, “Hababam Sınıfı ve Kemal Sunal'ın 75. Doğum Yılı Anısına Flasmob Kısa Film Projesi” ile birinci olan Müzik Kulübü Öğrenci topluluğunun Flasmob Kısa Film Gala Gecesi yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Genel Sekreter M. Nuri Kılıç, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı ve Müzik Kulübü tarafından düzenlenen gecede, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğr. Gör Memedali Memedaliyev şefliğinde ve Öğr. Gör Mehriban Ağayeva'nın orkestra düzenlemelerini yaptığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gençlik ve Oda Müziği Orkestrası Kemal Sunal Film Müziklerini icra etti. Proje kapsamında çekimleri tamamlanan Flasmob kısa film gösteriminin yapıldığı gecede ayrıca Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın geceye özel video mesajı sunuldu. Kemal Sunal'ın hayatının da anlatıldığı gece Üniversitenin Gençlik ve Oda Müziği Orkestrasının konseri ile sona erdi.