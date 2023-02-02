Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kış mevsiminin en bariz hissedildiği illerin başında gelen Ağrı şehir merkezinde ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, doğayla buluşarak fotoğraf çekti.