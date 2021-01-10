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Ağrı'da kısıtlama sessizliği

Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ağrı yine sessizliğini korudu.

Tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ağrı yine sessizliğini korudu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Ağrı'da caddeler ve sokaklar sessizliğini korudu. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

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