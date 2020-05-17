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Ağrı'da Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına destek devam ediyor

Korona virüs nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek gelmeye devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek gelmeye devam ediyor. Ağrı 1970 Spor'dan da destek geldi.


Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına Ağrı 1970 Spor'dan da destek geldi. Ağrı 1970 Spor yöneticileri, başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek için Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kızılay Kan Bağış Merkezine gelerek kan bağışında bulundu. Zor zamanlarda vatandaşların yanında olup, onlara gereken desteği sağladığı için Kızılay'a teşekkür eden Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, “Kızılay bildiğiniz gibi Türkiye'nin her tarafında doğal afetlerde, Ramazan aylarında sıcak aşıyla, yemeğiyle, kanıyla beraber halkımızın yanında olan bir kuruluşumuzdur. Bizde bu kuruluşumuzun yanında olmak için, özellikle Ağrı'da en büyük taze kanın gençlikte olduğunu düşündüğümüz için Ağrı taraftar grubuyla beraber, yöneticilerimizle beraber bugün buraya kan vermeye geldik. Burada kan bağışı yaptıktan sonra yarında paylaşımlarımızı yapıp bütün gençlerimizi buraya kan vermeye davet edeceğiz. Kızılay'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, sürekli halkımızın ve vatandaşlarımızın yanında oldukları için” ifadelerini kullandı.

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