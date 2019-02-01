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Ağrı'da KOBİ Geliştirme Merkezi kuruldu

Ağrı İl Özel idaresi tarafından KOBİ Geliştirme Merkezi kuruldu.


KOBİ Geliştirme Merkezi hakkında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban,'' Bu proje ile ilimizdeki üreticiler bina ve arsa gibi maliyetlere katlanmadan, işlerini geliştirebileceklerdir. KOBİ Geliştirme Merkezinin ilk aşamasında il geneli ve civar illere, ikinci aşamasında bölge illere üretim ve satış yapabilecek KOBİ'ler ortaya çıkacaktır. Böylelikle Ağrı yeni KOBİ'leriyle birlikte çok farklı sektörlerde üretim gerçekleştirecektir. Üreten ve gelişen bir Ağrı için çalışmalarımız devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

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