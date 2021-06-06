Ağrı'da kömür deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesi

Ağrı'da bir kömür deposunda meydana gelen yangının, bir süre önce yaşanan bıçaklama olayıyla ilişkili olabileceği öne sürüldü.

Ağrı'da dün gece kimliği belirsiz kişilerce bir kömür deposuna benzin dökülerek yangın çıkarılmasının ardından, olayın bir süre önce iki kişi arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklama olayıyla ilgili olabileceği ileri sürüldü. Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden olan şüpheli şahsın ailesine ait işyerlerine çeşitli zamanlarda zarar verilmesi nedeniyle, aile olayla ilişkili olabilecek kişilerden şikayetçi oldu.

İşyerlerine binlerce liralık zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.