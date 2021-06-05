Ağrı'da kömür deposunda yangın

Ağrı'da bir kömür deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kömür deposunda patlama meydana geldi. Çıkan gürültünün ardından panikle camlara çıkan vatandaşlar, yükselen alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangını uzun uğraşlar sonunda güçlükle kontrol altına alabildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.