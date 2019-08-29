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Ağrı'da kömürlük yangını

Ağrı’da bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'da bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.


Merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hızla büyüyen alevler, kömürlüğü sardı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.

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