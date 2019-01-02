Ağrı'da “Korkmuyorum Yalnız Değilim” projesi

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz “Korkmuyorum Yalnız Değilim” projesi kapsamında müfredat önerisinde bulunmak amacıyla oluşturulan komisyon üyeleri, çalışmalara başlamıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde bakanlığımıza sunmayı planladığımız “Çocuklara Temel Can Güvenliği” adı altında 16 saatlik ders planı oluşturulacaktır. Bu amaçla komisyon üyelerinin katılımıyla ön çalışmalarımızdan ilkini Ozanlar İlkokulu'nda gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte müfredata son şeklini verip gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilimiz merkez ilçede ikinci dönem itibari ile pilot çalışmalara başlanacaktır. Öğrencilerimizin en temelden başlayarak güvenlik kurallarını benimsemelerini, bağımsız bir şekilde yaşam alanlarında sorumluluklarını yerine getirmelerini, kendilerinin ve başkalarının güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri öğrenmeleri amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışma ilimiz ve ülkemiz adına bizlerde büyük heyecan oluşturmuştur. Umarım çalışmalarımızın neticesinde hedeflediğimiz kazanımlarımıza ulaşarak geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli bir katkıda bulunuruz" dedi.