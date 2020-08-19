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Ağrı'da korona virüs denetimi

Ağrı’da korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vekili Yusuf Cıbır’ın da katılımı ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Ağrı'da korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vekili Yusuf Cıbır'ın da katılımı ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelgenin ardından Ağrı'da Vali Vekili Yusuf Cıbır'ın da katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı. Nevzat Güngör Caddesi'nde bulunan işletmelerde “Sağlık için hepimiz için” sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığı kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların çoğunluğunun tedbir ve kurallara uyduğu görülürken, kurallara uymayanlar uyarıldı.

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