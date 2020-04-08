Ağrı'da korona virüs sessizliği

Korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından Ağrı'da halkın yoğun olarak bulunduğu parklar ve bahçeler sessizliğe büründü.

Dünya gündeminden düşmeyen korona virüs vakaları Türkiye'de her geçen gün artmaya devam ederken, alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu yaş aralığının dışında kalan vatandaşlar ise salgından korunmak amacıyla kendi tedbirlerini kendileri alarak evlerine kapandı. Alınan bu tedbirler nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmayınca Ağrı'da parklar ve bahçeler bomboş kaldı.