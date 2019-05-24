Ağrı'da koruyucu aileler için iftar programı düzenlendi

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aileler için iftar programı düzenlendi

Ağrı Orduevi'nde düzenlenen iftar programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Yurt Ay Derneği Başkanı Recep Çirik, kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

İftar programında il Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı duadan sonra konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, aile kavramının ve aile olmanın önemine vurgu yaparak koruyucu ailelere teşekkür etti. Elban, “Biz ülke olarak, 82 milyon olarak büyük bir aileyiz. Allaha şükür her daim duyarlı büyük bir İslam topluluğu ailesiyiz ve il olarak, Ağrı olarak da bir aileyiz. Çeşitli nedenlerle aile ortamı konusunda mağduriyet yaşayan her kesin tekrar aile sıcaklığında aile ortamı yakalayabilmesi çok ama çok önemlidir. Dolayısıyla bu ortamı sağlayan ve bu şefkati gösteren siz çok kıymetli ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum” ifadelerini kullandı.