Ağrı'da “Koşabiliyorken Koş” projesi devam ediyor

Ağrı'da Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan ve her yaşta vatandaşın spor yapmasına imkân veren ‘Koşabiliyorken Koş' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün örnek çalışmalarıyla 7'den 77'ye halka spor yapma imkânı veren, Ağrı'da spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırılması amacıyla hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak futbol kursuna giden öğrenciler, Rehabilitasyon ve Bakım Merkezlerinde kalan engelli bireylerle futbol müsabakasında karşı karşıya geldi. Merkez 15 Nisan Spor salonunda oynanan futbol müsabakasında öğrenciler saygı ve sevgi çerçevesinde engelli bireylerle kıyasıya mücadele etti. Müsabaka sonrasında minik öğrenciler engelli bireylere baklava ikramında bulundu. Bu anlamlı davranış karşısında mutlu oldukları gözlenen engelli bireyler, öğrencilere teşekkür etti.

Futbol antrenörü Halit Çelen yapmış olduğu açıklamada, ‘'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Koşabiliyorken Koş” ve “Mutlu Çarşamba” projeleri kapsamında engelli bireyleri sporun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Onları bu şekilde topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Bize bu imkânı sağlayan İl Müdürümüz Cihan Demir'e çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında, Şehir Stadyumu'nda her gün deneyimli erkek ve kadın antrenörler eşliğinde 08.00-10.00 ile 17.00-18.30 saatleri arasında bilinçli ve sağlıklı bir şekilde spor yapılmasını sağlanıyor.