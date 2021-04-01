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Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu

Ağrı’da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara kütüphane ve okuma sevgisi anlatıldı.

Ağrı'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara kütüphane ve okuma sevgisi anlatıldı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara okuma sevgisi anlatıldı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”Bu yıl 57'si kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında köy okullarımıza gidilerek öğrencilerimiz ‘Gezici Kütüphanemiz' ile tanıştırılmıştır. Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz ile kütüphanelerin ve kitap okumanın önemi üzerine sohbet edilerek keyifli bir okuma saati gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte de geleceğimiz olan çocuklarımızda ve gençlerimizde okuma kültürü oluşturmak için Gezici Kütüphane otobüsümüz ile tüm köylerimizi dolaşılarak hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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