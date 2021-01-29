Ağrı'da “Köy Halk Badminton” projesi

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu'nun birlikte yürüttüğü "Köy Halk Badminton" projesi kapsamında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde köy halkı badminton ile tanıştı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyünde hayata geçirilen proje ile köy halkı pandemi sürecinde sporla iç içe olarak stres attılar. Geçitveren Köyü Ortaokulu bahçesine okul öğretmenleri tarafından kar zemininin üzerine çizilen badminton oyun alanına gelen köy halkı burada bir süre kendi aralarında maç yaparak gönüllerince eğlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, burada yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Badminton federasyonunun birlikte yürüttüğü “Köy Halk Projesindeki amaçlarının köydeki vatandaşlarımıza badminton sporunu tanıtımını yapıp köy halkımıza badminton branşını sevdirmektir. Bu gibi projeler ile sporu tabana yayacağız.

Vatandaşların ve kendilerinin etkinlikte çok eğlendiğini belirten Budak, şöyle konuştu:

"Badminton sporunu kadın erkek fark etmeksizin köydeki vatandaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız her bireye spor yaptırmak ve yaşam boyu spordur. Etkinliklerimizi bu yönde yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Köy muhtarıyla maç yaptık ve bizi yendi. Kızlarla da maç yaptık. Hava soğuk olmasına rağmen halkın büyük bir ilgisi var."

Geçitveren Köy Muhtarı İhsan Günay ise yapmış olduğu açıklamada, “Proje sayesinde ilk defa badminton branşı ile tanıştıklarını belirten muhtar Günay, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Badminton federasyonuna teşekkür ediyoruz dedi.”

Geçitveren Köyü halkından Deniz Günay ise yapmış olduğu açıklamada, “öyle projeler sayesinde köy halkı spor yapma imkânı buluyor. Bu projeyi köyümüzde bizlere sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Badminton federasyon yetkililerine Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Spor Şube Müdürü Cemil Budak köy çocuklarına şort ve tişört hediye etti.