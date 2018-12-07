Ağrı'da köydeki minik öğrencilere ‘sıcak' yardım

Köy Okulları Yardım Projesi Yöneticisi Cafer Canşi hayırsever vatandaşların gönderdiği bot, mont, bere ve çeşitli araç gereçleri Ağrı'da ki bir köyde anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet göstererek köy okulları başta olmak üzere talep üzerine birçok okula çeşitli yardımlarda bulunan Köy Okulları Yardım Projesi çalışmalarına ara vermeden binlerce öğrenciyi sevindirmeye devam ediyor. Proje yöneticisi ve kurucusu Cafer Canşi, maddi durumu iyi olmayan Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Ağadeve Köyü'nde eğitim gören anaokulu öğrencileri için hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen başta bot, mont, bere ve kırtasiye malzemelerini minik öğrencilere verdi. Havalarında soğuduğu kentte 20 minik öğrenciye tek tek bot ve montları giydiren Canşi, miniklerin gönlünü fethetti.

‘2014 yılından bu yana 2 bin köy okuluna ulaştık'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu ve Yöneticisi Cafer Canşi, projeyi 2014 yılında Ağrı'da başlattıklarını söyledi. Bugüne kadar 2 bin köy okuluna yardımda bulunduklarını dile getiren Canşi, şu ifadeleri kullandı, “2014 yılında Köy Okulları Yardım Projesini kurduk. Önce Ağrı Köy Okulları Yardım Projesi olarak başladık. Daha sonra proje büyüyünce tüm Türkiye'ye yayıldı. Şu an 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. 2014 yılından bu yana 2 bin köy okuluna ulaştık. Okullarda tadilatlar yapıyoruz, çocukların bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullarda kütüphaneler yapıyoruz. Bugünde Ağrı Yukarı Ağadeve Köyü'ne geldik. Anasınıfında ki öğrencilere bot, mont, atkı ve bere getirdik.”

‘Yaklaşık 400 öğrenciye bot ve mont bulduk'

Hiç kimseden para almayı kabul etmediklerini ve sadece gönderilen ürünleri kargo ile adreslere ulaştırdıklarını bazen de kendilerinin dağıttığını kaydeden Canşi, şöyle konuştu, “Bize destek olan tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize destek oldukça bizde köy okullarını gezmeye devam edeceğiz. Köy okullarının ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Birebir öğrencilere bu ürünleri dağıttığım zamana daha çok mutlu oluyorum ve onlarında ne kadar çok mutlu olduğunu gözlemliyorum. Şu anda Türkiye genelinde bot ve mont kampanyamız devam ediyor. Şu anda yaklaşık 400 öğrenciye bot ve mont bulduk. Destekçilerimiz bize destek oldukça inşallah kışı daha rahat geçireceğiz. Atkı ve bereleri örenler var, satın alıp gönderenler de var. Annelerimiz ördükleri ürünleri kargo ile bize gönderiyorlar. Bizde bunları köy okullarımıza ulaştırıyoruz.”