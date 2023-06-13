Ağrı'da külçe altın ve altın tozu ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada 800 gram külçe altın ve 3 kilo 350 gram altın tozu ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, icra edilen yol kontrol uygulamasında İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada çanta içerisinde gizlenmiş vaziyette; 1 adet 800 gram külçe altın ve 3 kilo 350 gram altın tozu ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadelede kararlıyız" denildi.