Ağrı'da kural ihlali yapan sürücülere 119 bin 802 TL ceza

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde Şehiriçi ve Bölge Trafik Kuruluşlarınca 25.10.2021- 31.10.2021 tarihleri arası yapılan trafik denetimi uygulamalarında; 3281 araç denetlenmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.