Ağrı'da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 TL ceza

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde 18.10.2021 - 24.10.2021 tarihleri arasındaki trafik denetimleri kapsamında Şehiriçi ve Bölge Trafik Kuruluşlarımızca yapılan trafik denetimi uygulamalarında; 4864 araç denetlenmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplamda 288 araç ve sürücüsüne toplam 183.940 TL trafik idari para cezası uygulanmış, eksikliği tespit edilen 13 araç trafikten men edilerek otoparka bağlanmış, 2 şahsın ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı el konularak geri alma işlemi yapılmıştır" denildi.