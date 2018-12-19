Ağrı'da Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmaları

Ağrı'da “İmam-Hatip Ortaokulları Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma” yarışmalarının il finalinde Merkez Muhammed Celali Ortaokulu öğrencileri 2 birincilik aldı.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı, şube müdürleri, STK'ların temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada kura ile sıraları belirlenen öğrenciler, jüri üyeleri ve izleyiciler önünde performanslarını sergilediler. Hafızlık kategorisinde, Merkez Muhammed Celali Ortaokulu öğrencisi Muhammed Cüneyt Kaya birinci, Merkez Muhammed Celali Ortaokulu öğrencisi Adem Akdemet ikinci ve Merkez Muhammed Celali Ortaokulu öğrencisi Mensur Kaynak üçüncü oldu. Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma kategorisinde, kızlarda Merkez Muhammed Celali Ortaokulu öğrencisi Nur Barho birinci, Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Özlem Taştan ikinci ve Tutak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Göknur Tek üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma, Hutbe Okuma, Ezan Okuma yarışmalarının 1. dönem; Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının ise 2.dönem farklı ilçelerimizde yapılacağını ayrıca Ezan Okuma Bölge Finalinin de Ağrı'da yapılacağını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşturulan öğretmenler korosu ve bir grup öğrenci işaret dili ile ilahiler okudular.