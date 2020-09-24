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Ağrı'da "Kur'an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Ağrı İl Müftülüğü tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Kur’an kursu öğreticilerine yönelik "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenledi.

Ağrı İl Müftülüğü tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Kur'an kursu öğreticilerine yönelik "Kur'an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenledi.


İl Müftülüğü koordinesinde korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen seminerde, katılımcılar, yeni döneminde sürdürülecek eğitim dönemi hakkında bilgilendirildi.


Seminerde yaptığı konuşmada öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için bilgi ve donanım konusunda hocaların da her zaman kendilerini geliştirmesi gerektirdiğini söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Öğrenciler hocanın emanetidir. Onları her zaman en iyi şekilde yetiştirmek için özverili çalışmak temel prensibimizdir. Bunun içinde önce kendimizi çok iyi yetiştirmeli, bilgi ve donanımızı yüksek tutmalıyız. Toplumun sahih dini bilgiye ulaşmasında ve Kur'an okumayı öğrenmesinde emeği olan Başkanlık teşkilatına ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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