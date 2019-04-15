Ağrı'da kurtuluş coşkusu

Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Nisan Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama Programı sabah Abide Meydan'ında Şehit ve Gaziler anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin sergilenmesi ile devam etti.

Kültür ve Kongre merkezinde Saygı Duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla devem eden program Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşmaları ile sürdü.

Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı konuşmasında Kurtuluş Mücadelesinin Ağrı'dan başlayarak tüm yurda yayıldığını vurgulayarak: “Bu mücadele de ilk başlayan illerden biriside Ağrı oldu. Bu mücadelede Ağrı büyük ıstırap çekmiş olabilir. Çok kayıp, çok şehit vermiş olabilir. Çok gazisi olabilir. Ama alnının akıyla bu mücadeleyi ilk veren, başarıyla çıkan ve Anadolu'daki diğer şehirlere moral anlamında çok ciddi bir örnek teşkil etmiştir. Ağrı'dan sonra diğer şehirler de de başlayan bu başarı hikâyesi dalga dalga Anadolu'nun her yerine yayılmıştır. Ulusal kurtuluş mücadelesi tıpkı güneşin Doğuda doğduğu gibi Doğuda doğup Anadolu'daki bütün şehirlere yayılmış, Anadolu'nun her tarafını aydınlatmıştır. Ve bu millet yine bayrağına, vatanına, toprağına, inancına, namusuna, çoluğuna, çocuğuna, ailesine sahip çıkmıştır. Bu ulusal kurtuluş mücadelesinde memleketimiz için, bayrağımız için, mukaddesimiz için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere özellikle Ağrı'mızın kurtuluşunda mücadele verip şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi rahmet şükran ve minnetle anıyorum. Yine o mücadele de gazi olup, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi de rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Törende Konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İse, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri andığı konuşmasında: “Bugün 15 Nisan. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Ağırı'mızın gurur günüdür. Bu gün Ağrı'mızın bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu Afyon ovasında 30 Ağustos'ta alevden sele dönüştüğü, “ Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyenlerin, Allah Allah nidalarıyla süngü'nün üstüne bedenlerini attığı bir gündür. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesinin tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen karakteri yüksek halkımızın Ağrı'da ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün “ Ya istiklal, ya ölüm” diyenlerin gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabilmesi için ölümü seçtikleri gündür. Bu kutlu gün bayrağımızın kıymetini bilenlere, derdi vatan olanlara kutlu olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, Erol Parlak Güzel Sanatlar lisesi Korosunun konseri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Garnizon Komutanı Tuğ General Faruk Metin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.