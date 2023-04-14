Ağrı'da Kurtuluş Koşusu yapıldı

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu“ müsabakaları gerçekleştirildi.

Ağrı Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 50 sporcunun katıldığı Kurtuluş Koşusu, Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir stadyumunda yapıldı.

Kızların 3 bin, erkeklerin de 5 bin metre koştuğu etkinlikte, sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç tarafından verildi.

Yarışmada kızlarda Fatma Demir birinci, Pınar Demir ikinci ve Havva Gül üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hakan Çoban birinci, Sebih Bahar ikinci ve Ali Demir üçüncülük elde etti.