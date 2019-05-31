Ağrı'da “Kütüphane Açılışı ve Şiir Dinletisi”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yukarı Küpkıran İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen “Kütüphane Açılışı ve Şiir Dinletisi” programına katıldı.

Yukarı Küpkıran İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kütüphane açılışı gerçekleştirdi. Kütüphaneyi gezen ve okul yöneticilerinden bilgi alan Tekin, daha sonra okulun öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiir dinletisini programına katıldı. Okulun Türkçe öğretmeni Züleyha Balcı ve sınıf öğretmeni Mustafa Yıldız'ın koordinesiyle yapılan şiir dinletisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Tekin, program sonrası okul müdürü Kasım İhsan Polat başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.