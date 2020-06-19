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Ağrı'da LGS öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ağrı’da, Ağrı Belediyesine ait şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüsler, yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrenci ve velilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ağrı'da, Ağrı Belediyesine ait şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüsler, yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrenci ve velilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ağrı'da Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilere başarı dileyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "Hafta sonu yapılacak sınava girecek öğrencimiz ve yanındaki velisine ulaşım araçlarımız bedava olacak. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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