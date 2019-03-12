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Ağrı'da lise öğrencilerinden tiyatro gösterisi

Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, tiyatro oyunu sahneledi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Bir Memleket Hikayesi “Ünzile” isimli oyun sahnelendi. Tiyatro oyununda töre ve namus cinayetleri konu alınırken, öğrencilerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Tiyatro oyunun sonunda öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Tiyatro oyununu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Vefa Çelik, öğretmen ve öğrenciler izledi.

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