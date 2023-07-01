Ağrı'da logar ve ızgara kapakları yenileniyor

Başkan Karadoğan tarafından alımı yapılan 500 adet logar kapağının kent merkezinde Belediye Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yol seviyelerinin altında kalan logar kapakları ile ızgaraların yol seviyesine çıkartılma işlemi devam ediyor. Kompozit malzemeden imal edilen kapakların takılmasıyla sürücülerin rahat araç kullanmaları ve araçların hasar görmemeleri için hizmet çalışmaları devam ederken,

asfalt çalışması yapılan güzergahlarda da logar ve ızgara kapaklarının seviyesinin yükseltilmesi çalışmalarına devam edileceği belirtildi.