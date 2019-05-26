Ağrı'da 'Medya İçin Demokrasi-Demokrasi İçin Medya' konferansı

Ağrı'da yerel gazete mensuplarına, Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütmekte olduğu Demokrasi için Medya-Medya İçin Demokrasi (M4D) programı kapsamında ‘Gazeteciliğin sorunları, medyada demokrasi ve gazeteciliğin önündeki fırsatlar' başlıklı eğitim konferansı düzenlendi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı ve Ağrı Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla düzenlenen programda Ankara'dan gelen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Demokrasi İçin Medya-Medya için Demokrasi Program Direktörü Yusuf Kanlı, Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Sefa Özdemir ve Prof. Dr. Ruhdan Uzun Ağrı'da görev yürütmekte olan yerel basın mensuplarına eğitim verdiler.

“Demokrasi için Medya-Medya İçin Demokrasi” programı kapsamında düzenlenen eğitim programı, birçok basın mensubunun katılımıyla bir otel de bulunan konferans salonunda gerçekleşti. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı'nın moderatörlüğünde Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan'ın konuşmasıyla başlayan program, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşmalarıyla devam etti.

Gazeteciliğin önündeki fırsatlar ve gelecekteki olanaklar konusunu hazırladığı sunumla aktaran Prof. Dr. Ruhdan Uzun, yeni medyanın gazeteciliğe etkilerini anlattı. Türkiye ve Avrupa'daki şehirlerinden örnekler göstererek yeni medyanın gazetecilik fonksiyonlarını değiştirdiğini ve geliştirdiğini dile getiren Uzun, teknolojinin gelişmesiyle insanlarda teknolojik aletlere karşı özellikle de telefona karşı bir çeşit bağımlılık oluştuğunu söyledi.

Eğitimlerin verilmesinden sonra programa katılan yerel basın mensuplarına katılım sertifikası verildi.