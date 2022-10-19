Ağrı'da “Merkezim Her Yerde” projesi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu “Merkezim Her Yerde” projesi ile Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Merkez ve köylerde bulunan okullarda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Gönüllü gençler ve liderleri, Yavuz Selim İlkokulunda eğitim gören öğrencileri eğlendirmek için ve okul stresinden uzaklaştırmak için bir araya geldi. Gönüllü gençler okulun bahçesinde öğrenciler ile toplanarak şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Palyaçonun da bulunduğu etkinlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri miniklerin yüzlerini boyayarak oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Program sonunda Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak güzel vakit geçirdiklerini belirten Gençlik Lideri Cihangir Aslan; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Merkezim Her Yerde' projesi bağlamında ki faaliyetimizi Merkez Yavuz Selim İlkokulunda gerçekleştirdik. Gönüllü gençler ile belirlediğimiz okulumuza geldik. Gençlerimiz ve bizler bu etkinliklerle eğleniyoruz. Faaliyetlerimizin içerisinde yüz boyama, halat çekme ve eğitsel oyunlar da var. Bu oyunları çocuklarla onuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Amacımız Gençlik Merkezimize gelemeyen öğrencilerimize bu proje sayesinde ulaşıp etkinler yapmaktır“ diye konuştu.

Okul yönetimi, Ağrı Gençlik Merkezine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.