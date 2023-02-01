Ağrı'da meslek liseleri ülke ekonomisine 41 milyon lira katkı ile rekor kırdı

1979 yılında Amasya il merkezinde dünyaya gelen Hasan Kökrek; ilk, orta, lise ile üniversite eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyoloji alanında İnsan İlişkileri üzerine birinci, Kırıkkale Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Eğitim camiasında öğretmenlik ve çeşitli kademelerinde yöneticilik yaparak adından söz ettirerek Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kökrek, Kovid-19 sürecinde müdürlük bünyesinde günlük üretim kapasitesi 3 milyon maske olan maske üretim tesisinin kurulmasında ve bin kişinin istihdam edilmesinin yanında Yahşihan ilçesinde elektrikli bisiklet üretim tesisi kurarak üretim, istihdam ve ihracata büyük katkısı oldu.

"600 kütüphane ile Türkiye'de ilk tamamlayan il olarak Türkiye birincisi oldu"

Birbirinden farklı çalışmalar yaparak dikkatleri üzerine çeken ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık " ile Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında il genelindeki okullarda 13'ü sıfır atıktan olmak üzere toplam 600 kütüphane kurarak Türkiye'de ilk tamamlayan il olarak Türkiye birinciliğini elde etti.

“41 milyon lira cirosu ile meslek liseleri fabrika gibi çalıştı”

İlk olarak il genelindeki tüm meslek lisesi müdürleri ile bir araya gelen ve ilin mesleki eğitim çalışma haritasını çıkaran Kökrek, Ağrı'nın meslek liselerinde son 3 yılda 1.5 milyon lira olan cirosunu 2022 yılında 41 milyonun üzerine çıkarak hem ülke ekonomisine hem de üretime katılan öğrenci ve öğretmenlerin bütçesine katkı sağladı. Meslek lisesi öğrencilerine 2 milyon liranın üzerinde ücret ödemesi yaparak öğrencilerin nitelikli yetiştirilmesine ön ayak olarak meslek liselerini fabrika gibi çalıştıran Kökrek, mesleki eğitime kayıtlı çırak-usta sayısını 2022 yılında 2 bin 400'e çıkararak istihdama büyük destek verdi.

"Meslek lisesine 3,2 milyon liraya makine ve araç-gereç alındı"

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi kapsamında Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ekmek fabrikası kurulması, Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Serhat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen "Işıldayan Atölyeler" projesi kapsamında Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3,2 milyon TL'ye makine ve araç-gereç desteğini sağlayan Kökrek, okullarda kullanılan temizlik ürünlerini 2021 yılında kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünün öğrencileri tarafında üreterek, öğretmenlerinin rehberliğinde okulun atölyesinde çalışma yapan öğrencilere sıvı sabun, köpük sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, bulaşık parlatıcısı, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, yağ çözücü ve kolonya gibi çok sayıda ürünü kendileri yapmasına büyük emek vererek aynı zamanda 'Ağrı Dağı' markasını oluşturdu.

“Atıl durumda bulunan okul arazilerini işlenerek tarıma kazandırdı”

Atıl durumda bulunan okul arazilerini işlenerek tarıma kazandırılması ve öğrencilerin organik ürün üretiminin önemini kavraması amacıyla il genelinde patates, çilek, soğan, marul ve maydanoz, kavun, karpuz, biber, yeşil fasulye, domates, salatalık, ay çiçeği ve kabak gibi birçok ürünün hasadını yapmasına büyük destek veren Kökrek, Ağrı'da okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranını yüzde 62'den yüzde 99'ye çıkararak önemli bir hizmette daha bulundu. 2022 yılında 125 yeni anasınıfı, 15 yeni anaokulu açtıran, böylelikle 49 anaokulu, 930 şube, 14 bin 103 öğrenci sayısıyla eğitim öğretime devam etmesini sağlayan Kökrek, 2021 yılında 110 anasınıf hizmete açarak 2022 yatırım programına 49 tane yeni okul binası ekleyerek 2023 yılında okulların açılışını gerçekleştirmeyi hedeflemekte. Kökrek; yerel, ulusal ve Avrupa Birliği projeleri ile Bilim Şenliği düzenleyerek Ağrı'yı bilim kenti yaptı.