Ağrı'da meslek lisesi öğrencilerine yönelik destekler anlatıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, desteklerinin meslek lisesi öğrencilerine, halk eğitim bünyesindeki kursiyer ve usta öğreticilere anlatılması amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İl Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde ilk olarak Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa İl Müdürü Abdulmelik Taşkın, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Toplantıda, kentte yatırımların önemine dikkat çeken Abdulmelik Taşkın, öğrenci ve katılımcılara desteklerini anlatırken, meslek lisesi öğrencileri, halk eğitim bünyesindeki kursiyer ve usta öğreticilerle bir araya geleceği belirtildi. Toplantı, katılımcılardan gelen sorulara cevap verilmesinin ardından sona erdi.