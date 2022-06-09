Ağrı'da Mesleki Eğitim Sergisi açıldı

Abide Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,” 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftasının amacı; Mesleki ve teknik eğitime yönelik olarak girişimlerin ve görünürlüğün artırılması, mevcut yapılan çalışmaların yaygınlaştırmasının sağlanması ve mesleki ve teknik eğitime yönelik ilgi oluşturmak için farkındalık geliştirme çalışmaları yapılması ve yürütülmesidir. Bu bağlamda; Mesleki eğitimin sunduğu birçok faydayı sergilemek için öğretmenler, kurum ve kuruluşlar, öğrenciler ve veliler gibi tüm paydaşların Avrupa Mesleki Beceriler Haftası çerçevesinde tek bir çatı altında bir araya geldiği, 2022 yılı Avrupa Mesleki Beceriler Haftasının tüm ülkede olduğu gibi ilimiz genelinde de bir sürü çalışmalar yapılmıştır. Okullarımız, ilçelerimiz seminer, toplantı, sergi, konser, kurum ziyaretleri, spor müsabakaları, sosyal ve sanatsal etkinlikler, yarışmalar gibi bir çok çalışmalar icra edilmiştir. Bu çerçevede ‘2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası' il bazlı büyük çaplı etkinlik olarak da 'Mesleki Eğitim Sergisi'ni bugün burada gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gerek pandemi sürecindeki zorlu mücadelede gerekse günümüz şartlarında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de Meslek Liseleri önemli bir rolü ortaya koymuş, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin bu okullara olan rağbetini artırmıştır. İlimiz genelinde; toplam 27 Mesleki ve Teknik Eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarımızda 11.626 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup 623 öğretmenimiz görev almaktadır. Bu okullarımızda toplam 24 alan ve 32 dal bulunmaktadır. 2021 yılının sonlarında 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişikle mesleki eğitim merkezleri öğrenci sayılarında çok ciddi artışlar sağlanmıştır. 2021 de 3 olan Mesleki eğitim Merkezi proğramı sayımız 2022 de 21'e yükselmiştir. Aralık 2021 de 242 olan mesleki eğitim öğrenci sayımız bugün itibari ile yaklaşık % 800 artarak 1919'e yükselmiştir. Mesleki eğitime olan ilginin her geçen artığı günümüzde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak farkındalık ve bilinç oluşturmak için düzenlediğimiz Mesleki Eğitim sergisinin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygıları sunuyor”ifadelerini kullandı. Programda; toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliğini kazandıran mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir payı olduğunu belirten Vali Varol, sergide yer alan eserlere emek veren herkese teşekkür ederek öğrencilerle birlikte kestiği kurdele ile Mesleki Eğitim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Varol; nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, uygulanan programların iş piyasasının ihtiyaçlarına göre hazırlanması, eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunun sağlanması, öğrencilere temel becerilerin yanında üst düzey becerilerin iş ahlakının ve girişimcilik anlayışının kazandırılması amacına hizmet eden mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan eserleri büyük bir ilgi ile inceledi. Öğrencilerle beceri eğitimleri aldıkları alanlar hakkında sohbet eden Vali Varol, öğrencilerin alan bilgisini kullanarak ortaya koydukları doğa dostu çalışmaların dünyanın karbon nötr hedefine hizmet ettiğini, önemli ve kıymetli bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.