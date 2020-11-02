Ağrı'da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle il genelinde proje için seçilen okullarla ilgili ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak proje tanıtımının yapıldığı toplantıda, projenin Ağrı'nın mesleki eğitimine sağlayacağı katkılar anlatıldı. Seçilen okullarımızda iyi sonuçlar elde ederek mesleki eğitimi ilimizde yukarıya çıkarmanın önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bu projenin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri kapsadığını bu projede başarılı sonuçlar elde etmek için işbirliği içinde hareket etmek gerektiğini söyledi. Toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.