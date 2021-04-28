Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi

Ağrı'da tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memurunun cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kent merkezindeki bir apart dairede dün akşam saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut D., meslektaşı Esra Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavga eden iki polisin seslerine, apartta kalanlar emniyete bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden polislerin şikayetçi olmaması üzerine tutanak tuttuğu sırada Mesut D. belindeki tabancasını Esra Ç.'ye doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle Esra Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınan Esra Ç.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Gözaltına alınan Mesut D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.