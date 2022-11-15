İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da meydana gelen kazada iki kadın hayatını kaybetti

Ağrı’da, belediye otobüsünün çarptığı iki kadın hayatını kaybetti.

Ağrı'da, belediye otobüsünün çarptığı iki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum Caddesi üzerinde bulunan dolmuş durağında inen ve yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanım Kaygusa (66) ve Şaide Özcan (39), başka bir belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili sürücü E.K. gözaltına alındı.

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