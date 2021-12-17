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Ağrı'da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı

Ağrı’da mezarlıkların etrafını çevreleyen demir korkulukları çalmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Ağrı'da mezarlıkların etrafını çevreleyen demir korkulukları çalmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.


Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehir Mezarlığında mezarlıkların etrafını çevreleyen demir korkulukların ve çeşmelerin bataryalarının çalındığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu istihbari bilgi ve pusu çalışmaları neticesinde S.G isimli şahıs elinde suç aleti ve mezarlıktan sökmüş olduğu korkuluklarla birlikte suçüstü yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldıktan sonra, geçmişte işlediği farklı suçlardan dolayı tutuklandı.

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