Ağrı'da midesinde uyuşturucu taşıyan 4 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 İran uyruklu şahıs tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran uyruklu 4 şahıs, 23 Kasım Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Hasankeyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahısların Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

Yabancı cisimlerin doğal yollarla çıkartılmasıyla yapılan kontrollerde; M.O.K. isimli şahıstan 8 paket halinde 313,87 gram, H.M.'den 2 paket halinde 110,19 gram, M.M.'den 2 paket halinde 109,41 gram, E.B.'den ise 2 paket halinde 109,10 gram olmak üzere toplam 14 paket 642,57 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.