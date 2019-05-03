Ağrı'da Millet Bahçesi ilgi odağı oldu

Ağrı şehir merkezindeki en büyük park niteliği taşıyan Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen vatandaşların, trafikten uzakta istedikleri gibi oyun oynamak isteyen çocukların ve yürüyüş yapmak isteyenlerin yararlanabilmesine olanak tanıdığı için ilgi odağı oldu.

Hafta sonu sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Millet Bahçesi'nde alırken, özellikle de ıslah çalışmaları tamamlanan gölün kenarında fotoğraf çektiren vatandaşların, iş veya okul çıkışlarında uğrak yeri olarak Millet Bahçesi'ni seçiyor.

Okul sonrasında arkadaşlarıyla oyun oynamak için Millet Bahçesine geldiğini söyleyen öğrenciler, rahatça futbol oynayabildiği için Millet Bahçesini çok sevdiklerin ve sürekli olarak geldiklerini söyledi.

Ömer Faruk Durmuş ise, ‘'Bu parkta çok eğleniyoruz. Burada çoğunlukla bisiklet sürüyorum. Arkadaşlarla birlikte top oynuyoruz bazen. Bu parkın daha büyüğünü yapmalarını istiyorum. 15 Temmuz Parkıyla birleştirseler de güzel olur'' dedi.

Genel olarak açık havada dinlenmek, yürüyüş yapmak veya iş yorgunluğunu atmak için tercih edilen Millet Bahçesi şenliklerin, sergilerin ve gösterilerin sergilenmesi için de değerlendiriyor. Düğün fotoğrafçılarının da sıkça tercih ettiği bahçe, Ağrı'da ilgi toplamaya devam ediyor.

Bitiş aşamasından sonra daha fazla ilgi gösterileceği tahmin edilen Millet Bahçesinde, belediye tarafından görevlendirilen kişilerce temizlik ve olası tehlikelere karşı önlemler alınıyor.