Ağrı'da minik öğrenciler Polis Haftası'nı unutmadı

kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kentte çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam ediyor. İl merkezinde bulunan Minik Kalpler Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Aydın, minik öğrencileri makam koltuğuna oturttup yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak kek ve meyve suyu ikram etti. Polis üniformasını giyen ve makam koltuğunda oturma sevincini yaşayan minik öğrenciler, Aydın'a çiçek vererek teşekkür etti. Daha sonrapolisler eşliğinde trafik araçlarına binen minik öğrenciler, görevli polis memurlarının çalıştığı büroları gezerek merak ettikleri soruları sordu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın ve eşi Ebru Aydın, personellerin 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen İftar Programı, Vali Vekili Bülent Şimşek, Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, il protokolü, şehit ve gazi ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Polis Haftası çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Kenan Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Erdoğmuş ve beraberindeki gönüllü gençler, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.