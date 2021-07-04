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Ağrı'da mobil sağlık ekipleri tarafından milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları aşılandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen uygulamada, ilk olarak görevli doktorlar tarafından kurum çalışanları Kovid-19 aşısına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kurum çalışanlarının sorularını cevaplayan Mobil sağlık ekipleri, Kovid-19 aşının önemine vurgu yaptı. Daha sonra kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren kurum çalışanları oluşturulan aşı yerlerine alındı. Burada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personellere Kovid-19 aşısı yapıldı. Kovid-19 aşı programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.

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