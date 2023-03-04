Ağrı'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 1 kişi yakalandı

Ağrı'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kulak içinde dışarıyla iletişim sağlayan ses, kamera ve internet sağlayıcı wi-fi cihazı düzeneğiyle kopya çekmeye çalışan bir kişiyi gözetmenler tarafından tespit edilerek durumu görevli polise bildirildi. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışanlara göz açtırmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen gözetmenler, 2 Mart'taki ehliyet sınavında da üzerine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişiyi yakalamıştı.