İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da muz kolisinden uyuşturucu çıktı

Ağrı’da İran plakalı bir otobüste yapılan aramada 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi.

Ağrı'da İran plakalı bir otobüste yapılan aramada 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi.


Ağrı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eleşkirt yolu üzerinde bulunan narkotik uygulama noktasında durdurdukları İran plakalı bir otobüste yaptıkları arama sonucunda, muz kolisi içerisine saklanmış şekilde 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili otobüs sürücüsü, muavin ve 2 İranlı şahıs gözaltına alındı.

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